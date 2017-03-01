В Крыму участника организации «Аскер» оставили под стражей до 9 марта – правозащитники

В аннексированном Крыму участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева оставили под стражей до 9 марта. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Крымская правозащитная группа».

По словам правозащитников, решение отказать в апелляционной жалобе защиты Зайтуллаева об изменении меры пресечения вынесла подконтрольная Кремлю судья Верховного суда Крыма Алла Хиневич.

Правозащитники добавили, что российский прокурор считает Зайтуллаева таким, который «может скрыться от следствия, так как имеет гражданство Украины».

17 февраля российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму сообщили о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.

Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев ранее находился в составе организации, однако отметил, что за два месяца до задержания он был «освобожден» от дел​.

По информации СМИ, Зайтуллаев рассказал, как в организации «осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».