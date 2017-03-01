В течение месяца дело Умерова начнут рассматривать по существу – Курбединов

Крымский адвокат Эмиль Курбединов считает, что дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова подконтрольный Кремлю суд Крыма начнет разглядывать в течение месяца.

Об этом Курбединов заявил 1 марта после очередной встречи Ильми Умерова в управлении ФСБ России по Крыму.

«Сегодня нам объявили о том, что расследование по уголовному делу уже прекращено и сегодня же началось ознакомление с материалами дела. Там три тома по 250 страниц в каждом. Сегодня мы сняли фотокопии с одного тома, и определились на ближайшие дни, что мы будем снимать копии в пятницу и понедельник. После этого у нас будет несколько ходатайств к следователю, после чего дело в течение месяца пойдет в суд и начнется по существу его рассмотрение», – Сообщил адвокат в видеокомментарии, опубликованном в Фейсбуке дочерью Ильми Умерова Айше.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов. Список размещен на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Умеров там числится под номером 5826.