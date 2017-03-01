Рассмотрение апелляций десяти крымских татар снова перенесли – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма снова перенес рассмотрение апелляционных жалоб крымских татар, задержанных 21 февраля в симферопольском микрорайоне Каменка. Об этом 1 марта в комментарии Крым.Реалии заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Аппеляции снова перенесли на завтра (2 марта – КР). Решение по Марлену Мустафаеву пока неизвестно. Результат, скорее всего, будет однозначный: суд не удовлетворит апелляционные жалобы», – отметил Курбединов.

Рассмотреть апелляционные жалобы крымских активистов, которые снимали на видео обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева, должны были 28 февраля. Тогда заседание перенесли на среду 1 марта в связи с вызовом свидетелей.

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 суток (за «несанкционированное массовое мероприятие»).

Среди задержанных в Каменке – Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Меджит Абдурахманов, Абляким Абдурахманов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, Алим Каримов, Риза Изетов и Энвер Тасинов.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.