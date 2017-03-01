Глава МИД Великобритании: «оккупация Крыма никогда не будет признана»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что «оккупация Крыма никогда не будет признана», а акции по России должны быть усилены.

Такое заявление Джонсон сделал на пресс-конференции глав Министерств иностранных Дел Украины, Великобритании и Польши 1 марта, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Глава украинского МИД Павел Климкин добавил, что на встрече стороны «обсуждали Донбасс и Крым».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».