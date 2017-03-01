Украинские пограничники сообщают о выявлении нелегальных автоперевозчиков на «Чонгаре»

Украинские пограничники в ночь на 1 марта выявили трех нелегальных автоперевозчиков на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА.

«Пограничники Бердянского отряда и представители «Укртрансбезпеки» установили, что с помощью транспортных средств, одного «Форд» и двух «Мерседес», осуществлялись перевозки граждан без соответствующих разрешительных документов. Административная ответственность за такие действия предусмотрена статьей 164 ч.1 КУоАП и предусматривает штраф от 17 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, представители Госпогранслужбы Украины и «Укртрансбезпеки» выявили вблизи КПВВ на админгранице с полуостровом 17 случаев нелегальной перевозки пассажиров.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».