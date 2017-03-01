Радио Крым.Реалии. Крым: принуждение к отдыху

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о предстоящем туристическом сезоне в Крыму. Может ли конкурировать полуостров с российскими и зарубежными морскими побережьями, сколько туристов ожидают российские власти Крыма и как изменится сервис на крымских курортах?

На эти вопросы ответят глава украинской Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев и генеральный директор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org​