«Мы в Киеве, чтобы призвать Москву убрать войска из Крыма» – глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что он вместе с коллегой – главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, намерен «призвать Москву убрать войска из Крыма и Донбасса».

Такое заявление Ващиковский сделал на пресс-конференции глав Министерств иностранных дел Украины, Великобритании и Польши 1 марта, сообщает в Twitter пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ващиковский также заверил, что «несмотря на проблемы в ЕС, мы не забываем о друзьях и приоритетах в области безопасности».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что «оккупация Крыма никогда не будет признана», а акции по России должны быть усилены.

Глава украинского МИД Павел Климкин добавил, что на встрече стороны «обсуждали Донбасс и Крым».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».