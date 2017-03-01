На ремонт дорог Симферополя нужно 15 миллиардов рублей – Бахарев

Глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил 1 марта, что за два года на ремонт и строительство дорог в городе потратили 2 млрд рублей, а всего городу требуется 15 млрд рублей. Об этом сообщает «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

По его словам, для того, чтобы ремонтировать дороги в частном секторе Симферополя, необходимо выделения всей суммы, поэтому дороги Симферополя, считает Бахарев, надо передать «Крымавтодору». «Финансирование город не потянет однозначно», – добавил он.

В начале февраля подконтрольное Кремлю министерство транспорта Крыма отказало администрации Симферополя в выделении 100 миллионов рублей на аварийный ямочный ремонт дорог. Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Андрей Демин.

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев уверил, что деньги на ямочный ремонт дорог город он найдет. По сообщению Бахарева, только в Симферополе более 80 улиц, общей площадью в 89,9 тысяч квадратных метров, требуют ремонта.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.​