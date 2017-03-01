Джемилев: Без репрессий Россия в Крыму долго не продержится

В аннексированном Крыму репрессии будут продолжаться, поскольку таким способом Кремль удерживает власть на полуострове, заявил народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью украинскому «Фокусу», опубликованному 1 марта.

«Основная стратегия Москвы – не просто наказать тех, кто что-то там совершил, а запугать в целом сообщество, и с подбором оснований для репрессий вовсе не церемонятся. При свободном волеизъявлении людей, без репрессий эта власть в Крыму долго не продержится», – заявил Джемилев.

Он напомнил о репрессиях в отношении адвокатов, защищающих крымских активистов, в том числе в отношении Николая Полозова, и отметил, что «больше всего оккупантов беспокоит публичность».

«Почему Николая Полозова в нарушение всех норм российского законодательства решили допросить в деле его же подзащитного Ильми Умерова? Чтобы выбить из дела и не позволить ему сделать процесс над Умеровым таким же громким и разоблачительным для карателей, как это ему удалось в процессе над Ахтемом Чийгозом. Сейчас защиту Ильми Умерова взял на себя адвокат Марк Фейгин, и мы гадаем, какую же пакость ФСБ теперь готовит для него», – отметил Мустафа Джемилев.

Российские власти Крымского полуострова не прекращают репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены. Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».