В Брюсселе подписали документы, необходимые для упрощения визового режима между ЕС и Грузией

В Брюсселе в среду 1 марта подписали документы, необходимые для упрощения визового режима между Евросоюзом и Грузией. В церемонии подписания приняли участие президент Европарламента Антонио Таяни и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Крис Агиус.

По данным Радiо Свобода, документы могут быть опубликованы в официальном издании ЕС уже 8 марта и вступят в силу через 20 дней.

То есть с 28 марта между ЕС и Грузией может вступить в силу так называемый безвиз.

В среду в Брюсселе также подписали документ, утверждающий новый механизм приостановления безвиза – это было условием для упрощения визового режима между ЕС и Грузией и Украиной

Накануне в ЕС успешно завершился «триалог», который должен ускорить процесс согласования безвиза для Украины.