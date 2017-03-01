Фейгин объявил о начале работы над проектом «политической амнистии крымчан»

Российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что начал работу над проектом амнистии для подзащитных в Крыму. Об этом Фейгин написал на своей странице в Фейсбуке 1 марта.

«Я приступил к написанию проекта амнистии, с предложением о которой мы с адвокатом Николаем Полозовым обратились к главе СПЧ (Совет по правам человека при президенте России – КР) Федотову. Мы будем предлагать свой проект публично. Посмотрим, что из этого выйдет», – написал Фейгин.

Ранее российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов от имени подзащитных в Крыму обратились к Михаилу Федорову с просьбой повлиять на возможность «политической амнистии крымчан».

Михаил Федотов заявил накануне, что Совет по правам человека в России может поддержать идею об амнистии, приуроченной к трехлетию российской аннексии Крыма.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».