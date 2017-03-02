Радио Крым.Реалии: Крымчане покидают полуостров

Утром 2 марта в эфире Радио Крым.Реалии говорят о демографическом облике полуострова. В Федеральном агентстве по делам национальностей России утверждают, что ни один крымский татарин не выразил желания переехать с полуострова на материковую Украину. В то же время Мустафа Джемилев заявил, что порядка 20 тысяч крымских татар уже покинули аннексированный Крым. Сколько же в действительности крымчан выехали за три года оккупации? Остаются ли в Крыму его коренные жители?

На эти вопросы нам ответят сооснователь общественной инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org​