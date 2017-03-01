Три украинца с захваченного пиратами судна «Gaz Providence» в безопасности – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что трое украинцев, которые были среди членов экипажа, захваченного пиратами судна «Gaz Providence», находятся в безопасности.

Как сообщил 1 марта Радiо Свобода руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Василий Кирилич, после переговоров судовладельца с пиратами украинские моряки были освобождены.

«После похищения судовладелец оперативно установил контакт с группой пиратов и вел с ними интенсивный диалог по делу условий и модальности их освобождения. Сейчас мы получили сообщение, что захваченные пиратами граждане Украины – члены экипажа –освобождены после проведенных переговоров и находятся в безопасности», – сказал Кирилич.

Как сообщила консульская служба МИД Украины в Твиттере, 6 февраля у берегов Нигерии подвергся пиратской атаке корабль «Gaz Providence». Пираты захватили нескольких членов экипажа, среди которых – трое граждан Украины.

Накануне в украинском МИД сообщили, что владелец судна «BBG Carribean», экипаж которого был захвачен пиратами 6 февраля, проводит переговоры для освобождения восьми членов экипажа, которые были захвачены.

В наборе экипажа BBC Caribian участвовала крюинговая фирма «Бризе крюинг Крым». Одним из ее учредителей является Briese Schiffahrt – немецкая компания, которой принадлежит подвергшийся нападению сухогруз.

По информации компании судовладельца, семеро из них являются гражданами России и один – Украины. По информации директора «Бризе крюинг Крым» Максима Нестера, трое моряков, оказавшихся в плену, являются севастопольцами. Это боцман Александр Сажин, матрос Виталий Самохвалов и корабельный кок Олег Рыжов.