Аксенов озаботился превращением Евпатории в круглогодичный детский курорт

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов обсудил с депутатом российской Госдумы Светланой Савченко меры, направленные на развитие Евпатории, как круглогодичного детского курорта. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщается, Савченко включена в состав рабочей группы по внесению до 1 апреля соответствующих предложений в правительство России.

«Санатории должны быть приведены в соответствующее состояние. При этом должно подключиться и министерство образования – если курорт круглогодичный, значит, дети должны учиться… Все, кто занимается строительством, должны учитывать необходимость оснащения всех объектов элементами доступности для людей с ограниченными физическими возможностями. Причем они должны соответствовать здравому смыслу, ГОСТам и всем требованиям», – заявил Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля поручил разработать комплекс мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

О необходимость развития курортов в Евпатории идет речь в перечне поручений российского президента по итогам заседания Координационного совета по реализации российской Национальной стратегии действий в интересах детей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».