В Севастополе заложили камень на месте строительства «дворца кошек» Куклачева

В Севастополе, в эко-парке «Лукоморье», 1 марта заложили камень на месте строительства «дворца кошек». Проект курирует российский цирковой артист Юрий Куклачев, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам Куклачева, подобных «дворцов кошек» в мире будет два – помимо Севастополя, еще один планируют построить в Израиле.

Предполагается, что в комплексе будут жить бездомные кошки. Жители и гости города, которые не могут держать животных дома, получат возможность посмотреть на них в эко-парке.

Сейчас разрабатывается программа финансирования, над проектом работают дизайнеры. Построить севастопольский «дворец кошек» планируют в этом году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».