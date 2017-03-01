В Симферополе ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга проводит первоочередные противоаварийные работы по сохранению бывшей усадьбы академика Петера Палласа, отнесенной к памятникам национального значения Украины.

По словам представителя подрядчика Николая Сивожелезова, работы могут быть закончены в течение полутора месяцев.

«Наша задача – замена прогнившей кровли одноэтажных зданий, укрепление фасадов и фундамента. На завершение всех этих работ нам потребуется еще месяц-полтора. Далее – дело за теми, кто будет готовить помещения под конкретные задачи», – рассказал 1 марта корреспонденту Крым.Реалии Николай Сивожелезов.

По его словам, роль субподрядчиков на объекте «отведена бригаде местных мастеров из числа крымских татар». Им, в частности, предстоит изготовить деревянные конструкции кровли, и выполнить некоторые столярне работы.

До ремонта в исторической усадьбе размещались администрация, выставочные залы, реставрационные и хозяйственные помещения историко-археологического заповедника «Неаполь скифский». Его директор Юрий Зайцев рассчитывает, что после полного ремонта здания, подразделения заповедника вернутся на прежнее место.

«Окончательное решение за министерством культуры и профильным комитетом. Они должны все согласовать и отдать проект на тендер. Когда в итоге усадьбу откроют для посетителей, не могу сказать», – сообщил Крым.Реалии директор заповедника «Неаполь скифский».

По архивным данным, первым собственником поместья была семья крымских татар, которая после первой аннексии Крыма Россией в конце 18 века эмигрировала в Турцию. В 1795 году усадьбу вместе с землей на берегу реки Салгир императрица Екатерина II «пожаловала» немецкому ученому-энциклопедисту, географу, путешественнику и естествоиспытателю Петеру-Симону Палласу. В ней он вместе с семьей проживал вплоть до 1810 года – до возвращения на родину, в Германию.

В начале 2017 года стало известно, что подконтрольные России крымские власти отдали фирме из Санкт-Петербурга «Меандр» девять заказов по проведению проектных, изыскательных, а также ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия. В их числе – комплекс монастыря Сурб-Хач» (XIV век) – в Старом Крыму, дворец «Ласточкино гнездо» (1912 год) – в Гаспре, дом Чехова в Ялте, комплекс сооружений Воронцовского дворца в Алупке.