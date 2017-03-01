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Новости

Более половины россиян не доверяют телевизионным новостям – опрос

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Более 60 процентов россиян не доверяют новостной информации на телевидении. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Фонда общественного мнения, сообщает Радио Свобода.

По данным социологов, 18 процентов из тех, у кого телевизионные новости вызывают сомнения, проверяют информацию в интернет-изданиях, 17 процентов обсуждают ее со своими близкими, еще 10 процентов – ищут подтверждение или опровержение услышанного в газетах и на радио.

23 процента респондентов не проверяют достоверность телевизионных новостей, говорится в результатах опроса.

Как сообщается, при проведении исследования были опрошены граждане России от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, всего было опрошено 1500 респондентов.

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