Этим летом россияне поедут в Египет и Турцию, а не в Крым – эксперт

Жители России этим летом предпочтут отдыху в аннексированном Крыму курорты Турции и Болгарии. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 1 марта высказал директор украинского Центра развития туризма Владимир Царук.

«Летом россиянам будут открыты турецкие курорты. Цены, которые на сегодняшний день уже есть, весьма лояльны для российского рынка. Понятно, что цена и качество, которые есть в Турции, гораздо лучше и привлекательнее, чем те же цены в Крыму или Сочи. Россияне, особенно после того, как целый год для них были закрыты турецкие курорты, поедут туда. Есть такое понятие, как отложенный спрос», – сказал Царук.

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Эксперт подчеркнул, что Крым всегда уступал по уровню сервиса, например, турецким курортам, а после аннексии полуострова конкуренция «возросла многократно».

«Инфраструктура очень отсталая и конкурировать не может, я уже даже не скажу с Турцией, а с Болгарией, где цены намного ниже. Раньше много бюджетных туристов ездили в Болгарию, а сейчас их еще больше... Если откроют еще и Египет, как прогнозируют, то понятно, что сезон (в Крыму – КР) будет не такой радужный, как его рисуют», – подчеркнул Царук.

Специалист отметил, что количество россиян, отдыхающих за рубежом, будет увеличиваться, пока курс доллара относительно стабилен.

1 марта глава Ростуризма Олег Сафонов на туристическом форуме «Открытый Крым» заявил, что крымские отельеры должны умерить свои финансовые аппетиты и существенно снизить стоимость отдыха в гостиницах полуострова.

В середине января заместитель генерального директора организации «НТК Интурист» Сергей Толчин заявил, что Крым летом может остаться без туристов. Толчин подчеркнул, что стоимость крымских отелей не соответствуют качеству сервиса.