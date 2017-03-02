В Украине 2 марта ждут визита нового главы МИД Германии

В Кабинете министров Украины сообщают о визите в Киев нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который ожидается в четверг 2 марта.

Согласно сообщению, в четверг состоится встреча Зигмара Габриэля и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Посольство Германии в Украине, со своей стороны, сообщает, что Зигмар Габриэль 2 и 3 марта проведет в Киеве политические встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Зигмар Габриэль, вице-канцлер Германии, до недавнего времени также возглавлял Министерство по экономическим вопросам и энергетики, а с января вместо этого возглавил Министерство иностранных дел и заменил Франка-Вальтера Штайнмайера, который тогда баллотировался – и с тех пор был избран – на должность будущего президента Германии.

Германия и председатель ее МИД играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании на части востока Украины, вместе с Украиной, Францией и Россией.