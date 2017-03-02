США: Россия ударила по повстанцам в Сирии вместо джигадистов ошибочно

Командующий коалиционными силами под руководством США в Ираке и Сирии заявил, что воздушный удар России на севере Сирии был направлен на поддерживаемых США повстанцев, которые ведут борьбу против джигадистской группировки «Исламское государство», ошибочно.

Как сказал генерал-лейтенант Армии США Стивен Таунсенд, скорее всего, российские пилоты считали, что бьют по позициям «Исламского государства» в селах близ города Аль-Баб, но как раз накануне удара боевики отступили оттуда и в них вошли бойцы поддерживаемой США так называемой «Сирийской арабской коалиции» – арабской части более широкого многонационального оппозиционного объединения «Сирийские демократические силы».

По его словам, недоразумение произошло во вторник, 28 февраля, из-за «чрезвычайно сложной ситуации на поле боя», где на площади около квадратного километра действовали подразделения разных сторон. Как сообщил генерал, во время удара военные советники США были на расстоянии около четырех километров и сразу перешли к оговоренным с Россией каналам связи во избежание конфликтов; эта информация быстро дошла до российских пилотов, и они прекратили бомбардировки.

В России Министерство обороны заявило по этому инциденту, что ни российская, ни сирийская правительственная боевая авиация не совершала ударов по территориям, которые США определили как занятые проамериканскими оппозиционными силами.

Россия участвует в войне в Сирии на стороне власти президента Башара аль-Асада, заявляя, что воюет против группировки «Исламское государство»; на практике же воздушные удары России чаще направлены не против джигадистов, а против других противников власти – иногда и имеющих поддержку западных и арабских государств.