Аксенов: незаконные застройки в Крыму – саботаж чиновников за деньги

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство множеством незаконных строений на полуострове. По его мнению, причина в чиновниках, которые не борются с этой проблемой «за реальные деньги».

Аксенов утверждает, что «особенно катастрофическая» ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, во всех приморских регионах и в Симферополе.

«Мы видим, что должностные лица не предпринимали мер, по старым уголовным статьям это называлось саботаж. При этом не исключаю, что этот саботаж осуществлялся умышленно за реальные деньги, поскольку мы видим, что стройки идут там, где никогда не планировались. Строят конструкции, которые не соответствуют нормам этажности, ГОСТам и современным стандартам. Службой никаких мер реагирования, особенно по ЮБК и Симферополю, не предпринималось», – цитирует Аксенова пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Ранее сообщалось, что сразу несколько проектов застройки в Керчи, Коктебеле и Ялте стали предметом обсуждения общественности. В Керчи планируют вырубить городской парк под застройку многоквартирных домов, а на территории Тихой бухты в Коктебеле собираются обустроить парк отдыха.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».