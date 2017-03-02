Генеральный прокурор США скрыл переговоры с послом России во время избирательной кампании Трампа

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который по должности является также министром юстиции страны, во время слушаний по утверждению своей кандидатуры скрыл, что в прошлом году во время избирательной кампании имел две беседы с послом России в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщают издания Washington Post, а также информагенства AP и Reuters.

В январе, когда один из ведущих советников Дональда Трампа претендовал на должность генпрокурора, его спросили, «кто связанный» с кампанией Трампа, имел контакты с русскими. Сешнс тогда ответил, что не знает об этом. Сейчас возглавляемое Сешнсом министерство юстиции осуществляет расследование возможного российского вмешательства в американские выборы.

«После лжи под присягой перед Конгрессом относительно контактов с русскими генеральный прокурор должен уйти в отставку», – заявила ведущий демократ, член Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Другие демократы призвали Сешнса хотя бы заявить о самоотводе от расследования относительно вмешательства в выборы. «Он должен сделать это без промедления», – отметил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель.

Пресс-секретарь министерства юстиции Сара Исґур Флорес заявила, что в ответах Сешнса в Сенате «не было абсолютно ничего, что вводило бы в заблуждение». Она указала, что в прошлом году Сешнс, в то время член комитета Сената по вооруженным силам, провел встречи с более 25 иностранными послами. Сешнс встретился с Кисляком в своем кабинете в сентябре, они также имели разговор летом после выступления сенатора в Heritage Foundation, уточнила она.

В феврале администрацию Трампа за сокрытие факта контактов с послом России в США оставил советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.