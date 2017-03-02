Пиво в Крыму будут продавать только через кассовые аппараты – налоговая России

Управление российской налоговой службы по Крыму предупредило предпринимателей, что с 31 марта продажа напитков, изготавливаемых на основе пива, будет осуществляться только с применением кассового аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 31 марта продажа алкогольной продукции – медовухи, сидра, пуаре, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, – будет осуществляться только с применением контрольно-кассовой техники. В этой связи индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу такой алкогольной продукции, необходимо приобрести и поставить на учет в налоговых органах контрольно-кассовую технику», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ранее предприниматели Крыма были освобождены от обязательного применения касс.

Накануне сообщалось, что в Севастополе ужесточают правила продажи алкоголя. Предполагается, что в Севастополе начнет действовать запрет на продажу алкогольной продукции с 22.00 до 11.00 в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, пристроенныхк ним помещениях. Запрет также распространяется на продажу алкоголя с 22.00 до 08.00 «в заведениях общественного питания, в которых меньше шести столов на 24 места».

24 января 2017 года в Севастополе поддержали в первом чтении законопроект, которым вносятся новые ограничительные поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе».