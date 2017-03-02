ВАДА приветствует признание Путиным допинговых нарушений в России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало признание президентом России Владимиром Путиным того, что антидопинговая система в его стране не работает и нуждается в коренном реформировании.

«ВАДА приятно поражено этим признаком прогресса на высшем политическом уровне в России», – заявил президент ВАДА Крейг Риди и назвал «публичные действия» Путина «шагом в правильном направлении».

Путин 1 марта признал отдельные случаи допинговых нарушений в России и сказал, что это свидетельствует о «провале» антидопинговой системы страны, хотя продолжал отрицать любое вмешательство власти в эти вопросы.

Расследование ВАДА доказало существование в России распространенной и поддерживаемой государством системы употребления допинга с последующим сокрытием такой практики. Начиная с 2015 года, это привело к запрету на выступления многих российских спортсменов на главных мировых соревнованиях, включая Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Часть антидопинговых организаций отдельных стран также недавно призвали к полному запрету на участие россиян в международных соревнованиях.