Верховный суд аннексированного Крыма вынес приговор двум мужчинам, которые обвинялись сразу по нескольким статьям: убийство двух или более лиц, разбой и грабеж. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

По информации ведомства, в июле 2016 года мужчины намеренно заказали таксисту поездку в отдаленный район города, где убили его, а после ограбили. Кроме того, один из фигурантов дела, спустя месяц, рассорившись с двумя своими знакомыми, убил их.

Мужчина, убивший знакомых и причастный к убийству таксиста, приговорен к пожизненному лишению свободы, а второй, фигурирующий лишь в деле с таксистом, – к 20 годам лишения свободы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».