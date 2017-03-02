Сын генпрокурора России хочет вкладывать деньги в гостиничный комплекс в Крыму

Сын генерального прокурора России Игорь Чайка намерен инвестировать средства в санаторно-курортный комплекс в аннексированном Крыму. Об этом он заявил 1 марта в интервью российскому РБК.

«Мы сейчас рассматриваем возможность строительства на территории Южного берега Крыма гостиничного комплекса либо покупки какого-то действующего санатория с целью его комплексной реконструкции и переформатирования под гостиничный комплекс. Какой он будет – с системой all inclusive, ultra all inclusive, half-board, или это будет пансионат, или это будет медицинский центр со SPA – мы пока это изучаем», – сообщил Игорь Чайка.

Он добавил, что в качестве консультантов привлечена компания «Альянс Отель Менеджмент». Ее специалисты считают финансовую модель, пишут бизнес-план.

«Мы выезжали на ряд объектов на территории Крыма, смотрели в том числе и земельные участки, и готовые уже объекты», – сказал Чайка.

Компания «Альянс Отель Менеджмент» начала свою деятельность в 2012 году и к настоящему моменту управляет отелями «Альянс Гринвуд», (Москва), «Триумф Отель» (Обнинск), «Аквамарин Отель & СПА (Краснодарский край), отель «Адмирал» (Саранск), бизнес-отель «Азия» (Абакан), а также ресторанами на территории ГК «Сорочаны». Ведутся проекты строительства ряда отелей в России и в аннексированном Крыму. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, управляющий партнер «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов ранее неоднократно заявлял, что гостиничный бизнес на полуострове не интересен для крупного бизнеса, который пока осторожно относится к инвестициями в Крым.

Украина не признает никаких сделок купли-продажи имущества на территории Крыма. Любая сделка в отношении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, совершенная в нарушение законов Украины, является недействительной и не создает юридических последствий, а компания, приобретающая имущество или инвестирующая в него, может стать объектом международных санкций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».