Юристы поручили сотрудникам Белого дома сохранить документы относительно вероятного вмешательства России в выборы

Юристы Белого дома поручили сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа сохранить материалы, которые могут быть связаны с возможным российским вмешательством в президентские выборы 2016 года. Информагенства AP и Reuters 1 марта цитируют неназванных представителей администрации, которые подтвердили, что такие рекомендации были направлены сотрудникам Белого дома 28 февраля.

Это произошло после того, как демократы в Сенате США призвали Белый дом сохранить все материалы, документируют контакты, которые сотрудники кампании Трампа имели с российскими чиновниками или связанными с ними лицами. Сенатский комитет по разведке направил аналогичную просьбу в Белый дом.

Федеральное бюро расследований проводит расследование контактов между советниками Трампа и Россией. Это расследование происходит одновременно с тем, как комитеты Конгресса изучают роль России в политическом хакерстве во время избирательной кампании.

Сотрудники Конгресса говорят, что нет доказательств того, что материалы, связанные с Россией, не сохраняются. Но на прошлой неделе лидер демократов в Сенате Чак Шумер утверждал, что «существует реальная обеспокоенность, что некоторые лица в администрации могут попытаться скрыть свои связи с Россией путем удаления электронных писем, сообщений и других записей, которые могли бы пролить свет на эти связи».

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия в прошлом году обнародовала документы со сломанного сервера Демократической партии, чтобы помочь Трампу победить демократического кандидата Хиллари Клинтон. Москва и Белый дом отвергают эти обвинения.