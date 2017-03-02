Власти Симферополя обжалуют решение суда о восстановлении в должности главного архитектора города

Подконтрольная России администрация Симферополя готовит апелляцию на решение суда о восстановлении в должности бывшего главного архитектора города Эрнста Мавлютова. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба администрации.

В основу решения суда о признании увольнения главного архитектора города незаконным лег тот факт, что на момент увольнения Эрнст Мавлютов находился на больничном. Однако в администрации крымской столицы заявляют, что соответствующий больничный лист был предоставлен несвоевременно.

«Все время своего пребывания на больничном главный архитектор города находился на рабочем месте, продолжал исполнять свои обязанности, участвовал в совещаниях и визировал документы. Более того, после вынесения решения суда и до настоящего времени Эрнст Мавлютов на рабочем месте не появился. Все эти обстоятельства лягут в основу апелляционной жалобы, которая готовится уполномоченными службами администрации», – цитирует пресс-служба российского главу администрации города Геннадия Бахарева.

Основной причиной увольнения Мавлютова чиновник называет то, что за время работы архитектора «для города ничего сделано не было».

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя накануне, 1 марта, признал незаконным увольнение бывшего главного архитектора города Эрнста Мавлютова.

Мавлютов намерен добиваться возмещения морального ущерба за размещение его фотографии на «Доске позора крымских чиновников».

Российский глава Крыма Сергей Аксенов в начале ноября 2016 года отправил главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова в отставку, обвинив в бездействии.

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.