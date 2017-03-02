В Севастополе утвердили схему водоснабжения до 2035 года – власти города

На заседании подконтрольного Кремлю правительства Севастополя была утверждена схема водоснабжения и водоотведения, рассчитанная на период с 2021 до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Схема рассчитана на период с 2021 по 2035 годы. Она предполагает переход на более эффективные и технически совершенные технологии подготовки воды, модернизацию водопроводных станций, установку энергоэффективного насосного оборудования», – цитирует пресс-служба директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

По его словам, на сегодня без центрального водоснабжения остаются 34 населенных пункта в сельских зонах.

Чибисов обещает, что схема предусматривает решение этой проблемы, а также «модернизацию существующих и строительство новых канализационных очистных сооружений».

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».