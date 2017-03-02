Позиция Казахстана по Крыму не изменится до смены руководства страны – журналист

Позиция официальных властей Казахстана по поводу аннексии Крыма не изменилась за три года и будет оставаться прежней, пока не сменится руководство страны. Такое мнение высказала журналистка из Казахстана, редактор информационного портала «Басе» Наталья Садыкова 2 марта на пресс-конференции в Киеве.

«Назарбаев продолжает поддерживать Путина. Граждане Казахстана спокойно ездят отдыхать в Крым. Пересекают границу с Россией, отдыхают, возвращаются... Ситуация никак не изменилась. Пока не будет политической воли, пока не изменится руководство Казахстана, говорить о каких-то изменениях не придется», – отметила Наталья Садыкова.

В 2015 году в учебниках географии и истории, выпущенных издательством «Мектеп» в Казахстане, украинский Крым, аннексированный Россией, был указан как «субъект России».

Министерство иностранных дел Украины адресовало ноту протеста Казахстану в связи со сведениями в казахстанских учебниках и потребовало исправить информацию о статусе Крыма в учебниках. В министерстве образования и науки Казахстана через некоторое время сообщили, что «в учебниках географии и всемирной истории за 10 и 11 класс издательства «Мектеп» в материале по теме Крыма не отражена в полной мере официальная позиция Казахстана». В министерстве также заявили о принятом решении обязать издательство внести корректировки с учетом высказанных замечаний.

В сентябре 2016 года издательство «Мектеп» внесло правки в учебники, где Крым был отмечен как российская территория.

В декабре 2016 года делегация Казахстана проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», сославшись на «политизацию вопроса», а также на то, что «проект резолюции не нацелен на решение и не ведет к диалогу и урегулированию кризиса, а ведет к тупику в отношениях России и Украины».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».