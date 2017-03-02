Племянника Ислама Каримова освободили из психиатрической больницы в Узбекистане – ОБСЕ

Журналист и племянник покойного президента Узбекистана Ислама Каримова освобожден из психиатрической больницы, где он почти непрерывно находился в течение более 10 лет, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В своем заявлении от 1 марта представитель организации по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович приветствовала освобождение Джамшида Каримова. Когда именно был освобожден мужчина, не сообщается.

Миятович также призвала узбекские власти освободить всех арестованных журналистов, в том числе Юсуфа Рузимурадова, Салиджонома Абдурахманова и Дилмурода Саида.

Официальные органы в Узбекистане, между тем, не указывают, когда был освобожден племянник Каримова.

Семья Каримова не комментирует выход из психиатрической больницы Джамшида Каримова, племянника лидера Узбекистана Ислама Каримова, который умер в 2016 году после более чем 25-летнего правления страной.

49-летний Джамшид Каримов был известен своими критическими статьями об узбекском правительстве и чиновниках Джизакской области Узбекистана. В 2006 году его отправили в психиатрическую больницу в Самарканде. Оттуда его выписали в 2011 году, но через несколько месяцев мужчина снова попал в заведение.