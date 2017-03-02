Россия подняла по учебной тревоге воинские части в Крыму

Ряд воинских частей российской армии, дислоцированных в аннексированном Крыму и на Северном Кавказе, 2 марта подняли по тревоге. О внезапной проверке боевой готовности сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

К проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих. Задействовано свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

«Военнослужащие, поднятые по тревоге, со штатным вооружением совершают марши на полигоны для выполнения учебных задач. На маршрутах выдвижения осуществляется отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах, а также вопросов жизнеобеспечения и контроля технической исправности техники», – говорится в сообщении.

На полигонах российские военные будут отрабатывать навыки тактических действий в составе подразделений, проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, вооружения танков и боевых машин.

«Особое внимание в ходе внезапной проверки уделяется контролю за организацией командирами и штабами всестороннего и качественного управления, взаимодействия и связи между подразделениями», – сообщает пресс-служба.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. По данным Минобороны России, за последний год в ЮФО состоялось более 250 внезапных проверок боеготовности соединений и воинских частей округа.

Страны Запада неоднократно выражали беспокойство по этому поводу.