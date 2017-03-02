Власти Севастополя разрешили сносить самовольные постройки без решения суда

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя утвердило порядок принятия решений о сносе самовольных капитальных построек на территории города, сообщает 2 марта «Крыминформ».

«Сносом занимался департамент городского хозяйства. С 1 апреля эти полномочия переходят к органам местного самоуправления», – сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

По его словам, ранее этот вопрос урегулирован не был.

«И объекты капстроительства можно было сносить исключительно после обращения в суд. Суд принимал решение, запускалось исполнительное производство. Эта процедура затягивалась на месяцы и годы. Поэтому мы взяли практику Москвы», – отметил он.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство множеством незаконных строений на полуострове. По его мнению, причина в чиновниках, которые не борются с этой проблемой «за реальные деньги». Он утверждает, что «особенно катастрофическая» ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, во всех приморских регионах и в Симферополе.