Россия: Фонд Навального опубликовал расследование о «коррупционных схемах» Медведева

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева, которую, как утверждается в публикации, приобрели незаконным путем.

По данным ФБК, усадьбу на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей структурам, связанным с Медведевым, подарил олигарх Алишер Усманов. В ФБК этот «подарок» назвали «взяткой».

Кроме этого, как утверждают активисты, с Медведевым связана еще одна усадьба на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденция в Курской области, особняк в Петербурге, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк у Сочи, виноградники под Анапой и в Италии и усадьба в Ивановской области, о которой соратники Навального заявляли еще в прошлом году.

В расследовании ФБК также сообщается о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. У Навального заявляют, что объем средств фондов и компаний, контролируемых главой правительства, составляет не менее 70 миллиардов рублей. Большинство средств, по данным ФБК, выводятся на оффшорные счета.

Медведев пока не комментировал этих данных активистов.

В сентябре прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал расследования, в котором утверждается, что Медведеву принадлежит резиденция в Ивановской области площадью 80 гектаров и стоимостью около 30 миллиардов рублей. В приобретении усадьбы оппозиционер нашел признаки коррупции. В Кремле тогда заявили, что глава российского правительства регулярно останавливается на том участке, но не является ее владельцем и не живет на ней.