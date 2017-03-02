На Керченской трассе автобус врезался в грузовик – МВД Крыма

На трассе Симферополь-Керчь произошла авария: рейсовый автобус врезался в грузовой автомобиль. Об этом сообщают в управлении МВД России по Крыму.

«По предварительным данным, на автодороге Симферополь-Белогорск водитель автобуса БАЗ, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Керчи, совершил столкновение с грузовиком (догнал его сзади). Грузовик остановился перед пешеходным переходом для пропуска пешехода», – отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадали четыре человека, но обошлось без серьезных травм.

В прошлом месяце сообщалось, что во время дорожно-транспортных происшествий в аннексированном Крыму в 2016 году погибли 454 человека, еще 3 599 получили травмы.

По данным ведомства, за 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.