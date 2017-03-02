Главный архитектор Симферополя восстановлен в должности и вышел на работу – адвокат

Главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, которого подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку в ноябре 2016 года, восстановлен в должности по решению суда и 2 марта вышел на работу. Об этом Крым.Реалии рассказал его адвокат Жан Запрута.

«Взял исполнительный лист, пришел в отдел кадров, сдал документы, вынесла администрация распоряжение о том, что допускается к работе, и все – пошел на работу», – рассказал Запрута.

Накануне подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя признал незаконным увольнение Эрнста Мавлютова. Адвокат Мавлютова доказал, что увольнение в момент нахождения чиновника на больничном противоречит трудовому кодексу России.

В свою очередь в российской администрации Симферополя заявили о том, что готовят апелляцию на решение суда о неправомерном увольнении архитектора. Здесь заявляют, что больничный лист чиновник предоставил несвоевременно.

Как пояснил Крым.Реалии адвокат, в случае, если решение российского Центрального районного суда Симферополя будет отклонено, архитектор вновь отойдет от дел.

«Будет считаться, что он уволен тем распоряжением, которое мы обжаловали», – сказал Запрута.

Он также отметил, что не рекомендует своему подзащитному начинать судебную тяжбу и добиваться возмещения морального ущерба за размещение его фотографии на «Доске позора крымских чиновников», как об этом ранее заявлял Мавлютов, поскольку не видит перспектив в этом деле.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий Эрнста Мавлютова. В российской администрации города о выходе на работу архитектора не сообщают.

По сообщению российского главы администрации города Геннадия Бахарева, основной причиной увольнения Мавлютова стало то, что за время работы архитектора «для города ничего сделано не было».

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.