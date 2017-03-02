Во Львовской области взрыв в шахте, 11 горняков погибли

В Сокальском районе Львовской области, в результате взрыва на шахте №10 «Степная» объединения ГП «Львовуголь», произошел взрыв и обвал горной породы, погибли 11 горняков. Об этом 2 марта сообщают украинские СМИ.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Фейсбуке написал, что на момент взрыва в шахте находилось 34 человека, среди раненых – двое горняков с очень тяжелыми ожогами, а пятеро – с тяжелыми ранениями.
«На шахте «Степная» ГП «Львовуголь» авария! Взрыв метана. 11 погибших!!!» – написал Волынец.
«Среди шахтеров ищем нашего председателя первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины на шахте «Степная» Василия Семканича», – отметил председатель НПГУ.
Как сообщает УНИАН, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о восьми погибших и шестерых травмированных, поднятых на поверхность.
Судьба 20 горняков остается неизвестной, сообщает «Интерфакс Украина».
Всего на шахте работали 172 горняка.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и отбыл во Львовскую область.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: