Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) доносит информацию об аннексии Крыма мировому сообществу и призывает его продолжать давление на Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом в Брюсселе 2 марта заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.
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«Стараемся убеждать международные структуры, различные организации, которые защищают права человека, а также правительства стран, где проживает украинская диаспора, чтобы поднимали вопрос нарушения прав человека. И не только призывали, потому что с пустыми призывами президент Путин не считается. Но и оказывали соответствующее давление, которое было бы связано с санкциями. Чтобы дать понять, что международное сообщество не будет мириться с грубым нарушением прав человека и не потерпит неуважения к территориальной целостности независимых государств», – отметил Евгений Чолий.
Агрессию России в Крыму президент ВКУ рассматривает как способ России влиять на политику Украины.
«Раньше Россия использовала газ, чтобы влиять на политику в Украине, а после Майдана применила военную агрессию, сначала в Крыму, а затем на Востоке Украины», – добавил он.
ВКУ открыл представительство в Брюсселе 21 февраля. Конгресс будет продвигать интересы Украины в институциях ЕС, НАТО и других организациях.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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