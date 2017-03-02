Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью горняков на Львовщине

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта объявил всеукраинский траур в связи с гибелью горняков на шахте во Львовской области. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

«Выражаю соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте во Львовской области», – написал в соцсети Петр Порошенко.

Также он сообщил о поручении проверить все угледобывающие предприятия по нормам безопасности.

Около 12:50 в селе Глухов на шахте №10 «Степная» Львовской области на горизонте 550 метров, в 119-м конвейере в результате взрыва произошел обвал горной породы. ГСЧС сообщила о восьми погибших.

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».