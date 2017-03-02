Власти Ялты готовы снести все кафе на Ай-Петри по команде Аксенова – Ростенко

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко утверждает, что у городских властей все готово для сноса торговых объектов на плато Ай-Петри, осталось дождаться команды на снос от главы подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергея Аксенова.

Андрей Ростенко рассказал 2 марта, что к началу курортного сезона 2017 года торговые объекты на плато Ай-Петри будут ликвидированы. Он считает, что времени и возможности для этого хватит.

«Пример сноса «Еды» на набережной Ялты показал, что все возможно. Ничего невозможного нет. Было бы у всех желание. Когда у одной из действующих сторон не хватает желания или возможностей, все обычно тормозится. Мы готовы, я жду только команды на снос от Сергея Аксенова», – сказал Андрей Ростенко.

По его словам, со своей стороны городская администрация «сделала все необходимое, для подготовки очистки плато от кафе и магазинов». В том числе, определили возможного исполнителя работ, просчитали стоимость демонтажа, проработали визуализацию и концепцию благоустройства территории.

Ранее планировалось произвести снос на Ай-Петри в феврале, но возникли некоторые сложности – в настоящее время продолжаются переговоры председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова с собственниками торговых объектов на плато, большинство из которых – крымские татары.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября 2016 года распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от строений, признанных незаконными. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.