ГСЧС: на Львовщине всех горняков шахты «Степная» подняли на поверхность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет 2 марта, что на Львовщине всех горняков, которые были заблокированы из-за обвала в шахте «Степная», подняли на поверхность.

В четверг около 12:50 в селе Глухов на шахте № 10 «Степная» на горизонте 550 метров в результате взрыва произошел обвал горной породы, из-за обвала погибли 8 человек, 6 горняков с травмами подняли на поверхность. К этому времени судьба 20 горняков оставалась неизвестной.

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту взрыва по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта объявил всеукраинский траур в связи с гибелью горняков на шахте во Львовской области.