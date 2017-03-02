Радио Крым.Реалии. Отобрать и поделить: крымский сценарий для Донбасса?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о волне экспроприации боевиками предприятий на неподконтрольной Украине территории. Что означает так называемая «национализация» украинского имущества, каким Кремль видит будущее временно оккупированных территорий на востоке Украины и ждет ли неподконтрольные Украине регионы Донбасса судьба Крыма?

На эти вопросы ответят журналист «Донбасс.Реалии» Андрей Дихтяренко и украинский политолог Сергей Таран. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org