В Кремле подтвердили «несколько» разговоров Порошенко и Путина за последнее время

Представитель Кремля Дмитрий Песков 2 марта подтвердил, что президенты Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин имели в последнее время рабочие телефонные контакты. По его словам, таких разговоров было «несколько», но он отказался уточнять, сколько именно или по чьей инициативе они произошли, сообщает Радiо Свобода.

Кроме того, сказал спикер, в ходе этих разговоров не обсуждался сам факт прекращения огня в Авдеевке – подконтрольном Киеву прифронтовом городе в Донецкой области, который в последнее время пережил нескольких мощных обстрелов его жилых кварталов со стороны совместных российско-сепаратистских сил.

Как сказал Песков, между президентами «происходил обмен мнениями и выражения взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности».

Ранее в четверг украинское интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что в ответ на его запрос администрация президента Украины сообщила, что Порошенко дважды говорил с Путиным с начала последнего обострения боевых действий на Донбассе. Как говорится в ответе, целью разговоров было остановить постоянные обстрелы Авдеевки и добиться освобождения заложников, находящихся в России, в частности, Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Как сообщили изданию на Банковой, разговоры происходили в координации с европейскими партнерами в «нормандском формате», но о них в отдельности не сообщали, потому что эти разговоры были безрезультатны.

Кроме того, «Украинская правда» добавила со ссылкой на «собственные источники», ранее в России, сообщая об этих разговорах, привели ложные даты – в частности, 21 февраля разговора двух президентов не было.

В среду российское издание «Коммерсант» написало со ссылкой на «несколько источников в Киеве и Москве» про якобы четыре телефонных разговора между Порошенко и Путиным с начала года. Последний из них, утверждало издание, состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны. Российское издание также заявило, что эти разговоры не афишировались якобы «по понятным причинам»: мол, если о таких разговорах регулярно сообщать, то критики украинского президента в радикальном лагере найдут очередной повод обвинить его в «сговоре с агрессором за спинами народа».