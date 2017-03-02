Министр культуры Украины Евгений Нищук обратился к жителям Крыма, а также к тем, кто покинул полуостров после его аннексии Россией. Видео обращения опубликовали в рамках кампании «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления», приуроченной к третьей годовщине аннексии полуострова.

«Мы знаем, насколько мощной является агрессия Российской Федерации. Но вместе с тем мы не должны терять надежды, что рано или поздно правда, здравый смысл, добро все равно победит. И все равно мы сможем ездить в Крым, греться на крымском солнце и быть вместе с родными», – сказал Евгений Нищук.

Он также призвал украинцев не терять связи с Крымом и поддерживать культуру разных народов полуострова.

«Мы верим в то, что мы вернемся в родные дома, в то, что Крым будет полноценно в составе украинского государства. Всех уважаем, любим и желаем мира. Крым – это Украина», – завершил обращение Нищук.

Обращения в рамках кампании «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» записали и другие украинские министры, а также глава правительства Владимир Гройсман.

Коммуникационную кампанию «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» запустило Министерство информационной политики Украины. Кампания стала продолжением прошлогодней и имеет целью консолидацию общественного мнения по Крыму и формирование гражданской позиции украинцев, в которой Крым – это Украина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».