В Крыму суд продлил арест украинскому активисту Владимиру Балуху до 4 июня

В Крыму 2 марта судья подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда Мария Бедрицкая продлила украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«Грубые нарушения фундаментальных прав человека и процессуальных норм де-факто действующего в Крыму российского законодательства, а также необоснованные решения о продлении срока содержания под стражей, говорят о фабрикации уголовного дела против Владимира Балуха по политическим мотивам», – говорится в сообщении правозащитников.

Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые у него «обнаружили во время обыска 8 декабря 2016 года».

По словам адвоката Балуха Тараса Омельченко, ознакомившегося с материалами дела, нет никаких доказательств, что найденные боеприпасы принадлежат Балуху.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.