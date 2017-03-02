Радиосигнал из Крыма на материковую Украину должен быть заглушен – Джеппар

Радиосигнал, который поступает из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины, должен быть заглушен. Такую позицию Министерства информационной политики Украины в комментарии Крым.Реалии озвучила первый заместитель министра ведомства Эмине Джеппар.

«Мы поднимаем вопрос по глушению сигнала неоднократно, но глушение – это не компетенция Мининформполитики, у нас нет ни мощностей ни функционала. В целом, это военная операция. Мы надеемся, что сигнал будет глушиться соответствующими структурами», – сказала она.

Джеппар добавила, что радиовещанием, направленным на юг Херсонщины, российские власти Крыма пытаются ответить на установку телерадиовышки на Чонгаре.

«Мы поставили вышку на Чонгаре, сейчас две радиостанции уже вещают на Крым, охватывая 60-70 км севера полуострова. Но мы их (крымских властей – КР) переигрываем, потому что мы в этом смысле активнее. Это яркий показатель того, что они реагируют на наши действия», – сказала Джеппар.

Ранее в комментарии Крым.Реалии член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский рассказал о «дуэли», которая проходит между радиостанциями аннексированного Крыма и материковой Украины.

В четверг, 2 марта, в российских СМИ появилась информация, что крымские власти запустили радиовещание на юг Херсонской области.

В январе 2017 года Украина закончила возведение вышки на Чонгаре, благодаря которой будет осуществлять вещание на территорию аннексированного полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».