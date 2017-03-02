Власти Ялты отказались от строительства многоэтажного центра на главной площади

На площади Советской в Ялте не появится 16-этажный офисно-гостиничный центр, против строительства которого протестовали ялтинские архитекторы, заявил 2 марта глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

По его словам, здание исключили из последней редакции проекта планировки центральной части Ялты после протестов ялтинских архитекторов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Андрей Ростенко отметил, что проект центра был «всего лишь концептуальной визуализацией» и предлагался на градостроительном совете для обсуждения.

«На последнем совещании все увидели, что в проекте этого здания уже нет. Были учтены все замечания, и на площади Советской останется только торговый центр, бывший Дом торговли», – рассказал Андрей Ростенко.

В тоже время, глава горадминистрации отметил, что Ялта нуждается в хорошем гостиничном комплексе в центре города. По его словам, центр Ялты был перенасыщен высотными строениями, но нет ни одного офисного центра с конференц-залами и необходимой инфраструктурой.

На заседании градостроительного совета при обсуждении проекта, архитектор Виктор Филипенко высказал недоумение, по его словам, проект строительства высотки не получил одобрения ялтинскими архитекторами на трех заседаниях градостроительного совета.