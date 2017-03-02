Стець: надо подготовить для закрытия список сайтов, угрожающих информбезопасности Украины

Министерство информационной политики Украины подготовит список сайтов, которые необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности Украины. Об этом сообщил 2 марта министр информационной политики Юрий Стець на пресс-конференции Киеве.

«В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он (заместитель министра Дмитрий Золотухин – ред.) принес на экспертный совет при Министерстве информационной политики, куда входят медиа-эксперты, общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты», – сказал Юрий Стець.

По его словам, перечень должны предварительно согласовать со Службой безопасности Украины.

Стець также отметил, что Мининформполитики будет искать механизм для закрытия таких сайтов, но их закрытие, очевидно, будет осуществляться через суд.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил доктрину информационной безопасности Украины. Целью доктрины указано, среди прочего, противодействие «разрушительному информационном влияния Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

Правозащитная организация Freedom House в отчете «Свобода слова в мире» назвала Украину «частично свободным» государством, вместе с Арменией, Грузией, Пакистаном и Косово.