На Львовщине после взрыва на шахте 14 горняков находятся в больнице

На Львовщине, после взрыва на шахте «Степная», 14 горняков с ожогами находятся в Червоноградский городской больнице, сообщает 2 марта корреспондент Радiо Свобода.

По данным корреспондента, произошла утечка метана, но обвала не было.

Сейчас на шахте работают спасатели, которые пытаются локализовать утечку газа.

В четверг около 12:50 в селе Глухов на шахте № 10 «Степная» на горизонте 550 метров в результате взрыва произошел обвал горной породы, из-за обвала погибли 8 человек, 6 горняков с травмами подняли на поверхность. К этому времени судьба 20 горняков оставалась неизвестной.

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту взрыва по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».