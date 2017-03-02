Адвоката Полозова вызывают «для дачи объяснений» к следователю в Крыму

Адвоката Николая Полозова вызывают в управление Следственного комитета России по Крыму. Об этом сообщил Полозов 2 марта в Фейсбуке.

Как следует из копии СМС, обнародованной адвокатом, Полозова вызывают «для дачи объяснений по материалу проверки» 6 марта в 8 часов к старшему следователю первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ Ефремовой».

В комментарии в Фейсбуке Николай Полозов пояснил, что приглашение от следователя ему также поступило по телефону.

«Она ведет доследственную проверку в отношении меня по предыдущему делу. Мой персональный следователь», – написал адвокат.

Он добавил: «Последние полгода моей работы в Крыму власти России оценили по ч.2 ст. 294, ч.1 ст. 297, ст. 308, ст. 319 УК России. Не пойму, успех или провал?».

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.